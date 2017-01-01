На выходных украинцы могут себя плохо чувствовать из-за погоды

О возможном ухудшении самочувствия предупреждает Укргидрометцентр.

На выходных 21 и 22 декабря некоторые украинцы могут плохо себя чувствовать. Это связано с дискомфортными погодными условиями по показателю Миссенарда, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

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“21 и 22 декабря погода может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенную сонливость“- говорится в сообщении.

Украинцы могут отметить раздражительность, возбудимость, снижение иммунитета и эмоциональную неустойчивость. Если погода останется прежней, неприятные симптомы могут распространиться и на понедельник.

Напомним, к Новому году в Одессе расцвела сирень. Погода стоит совсем не зимняя.

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