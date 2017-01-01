У мэра Кличко появился аккаунт в TikTok
Виталий Кличко решил идти в “ногу со временем“ и обзавелся личным аккаутом в популярной китайской соцсети TikTok. Об этом говорит его аккаунт с соцсети.
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Первый ролик, выложенный Кличко, приурочен к рождественским праздникам. В руках Виталий Кличко держит мягкую игрушку похожую на Деда Мороза. Так, сказочный персонаж будто “летает“ под управлением Виталия и в конечном итоге “приземляется“ на свой трон около праздничной елочки.
Видео сопровождается всем известной новогодней музыкой. Длится ролик не больше 10 секунд. Это пока что единственное видео, которым Кличко поделился в TikTok.
Напомним, Мэром Кличко недовольна половина Киевлян
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