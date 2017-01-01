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Во Львове обстреляли рейсовый автобус

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Неизвестные прострелили окно автобуса.
В автобусе прострелили окно
В автобусе прострелили окно
‎Nazar Radchenko‎/Facebook

Утром 21 декабря во Львове неизвестные обстреляли рейсовый автобус. Автобус направлялся из Сыхова во Львов по местному маршруту “4а“, когда в окно выстрелили. Об этом в Facebook сообщил один из пассажиров.  

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Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины во Львове. К счастью, пострадавших в результате стрельбы не было. На место прибыла полиция.

Напомним, неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации “Батьки SOS“.

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Теги: Львов, Сыхов, стрельба, автобус
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