Во Львове обстреляли рейсовый автобус

Неизвестные прострелили окно автобуса.

Утром 21 декабря во Львове неизвестные обстреляли рейсовый автобус. Автобус направлялся из Сыхова во Львов по местному маршруту “4а“, когда в окно выстрелили. Об этом в Facebook сообщил один из пассажиров.

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Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины во Львове. К счастью, пострадавших в результате стрельбы не было. На место прибыла полиция.

Напомним, неизвестные сожгли автомобиль соучредительницы организации “Батьки SOS“.

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