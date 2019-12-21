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Нардеп от “Слуги народа” две недели выбирал Jaguar за 63 тыс долларов

Комментариев: 4
Журналисты зафиксировали занятие депутата под куполом Рады.
Александр Кабанов
Александр Кабанов
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Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Александр Кабанов в зале заседаний Рады занимался покупкой нового автомобиля Jaguar F-Pace престиж-комплектации, стоимость которого составляет 63 тыс. долларов. 

Об этом сообщает tk.media.

Может купим Ягуар F-pace? 63к, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом, - писал нардеп своей супруге.

Переписка
Переписка
tk.media

После этого жена Кабанова начала скидывать супругу ссылки на данные модели автомобилей.

Это спортивная. А там престиж-комплектация. Пневмоподъемника нет только, все остальное есть, - ответил депутат.

Депутат выбирал авто
Депутат выбирал авто
tk.media

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Журналисты отметили, что Кабанов выбирал авто на протяжении двух пленарных недель. Кажется, он согласился взять кредит на авто, но досталось и помощнице Кабанова Анне Троицкой. Для покупки авто в рассрочку парламентарию нужна справка о доходах, но Верховная Рада не спешила ее выдавать.

Кабанов выбирал две недели
Кабанов выбирал две недели
tk.media

Позже депутат обматерил помощницу
Позже депутат обматерил помощницу
tk.media

После этого Кабанов пожаловался жене на помощницу, а также использовал ненормативную лексику.

К слову, Кабанов попал Раду под номером 87 в списке “Слуги народа“. До этого работал сценаристом “Квартала 95“ и в креативной группе Владимира Зеленского во время выборов.

Напомним, депутаты засветили интересную переписку. Владислав Бородин выбирал отдых на Кубе.

 

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Теги: Кабанов, жена, Ягуар, авто
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Комментариев (4)
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PomoikaZE    21.12.2019, 12:07
Оценка:  0
PomoikaZE
Ну и что изменилось в стране а приходом к власти шутов?
zadneprohodchik    21.12.2019, 10:58
Оценка:  +1
zadneprohodchik
тачку в кредит только лох может покупать
Путин_xyйло    21.12.2019, 11:36
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Думаешь не "заработал"? Зарплата не в счет.
Woodbrother    21.12.2019, 10:54
Оценка:  +2
Woodbrother
Это он не для себя старается, это он порадовать избирателей хочет. Избиратели будут просто счастливы, что у них слуга на ягуаре .
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