Нардеп от “Слуги народа” две недели выбирал Jaguar за 63 тыс долларов

Журналисты зафиксировали занятие депутата под куполом Рады.

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Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Александр Кабанов в зале заседаний Рады занимался покупкой нового автомобиля Jaguar F-Pace престиж-комплектации, стоимость которого составляет 63 тыс. долларов.

Об этом сообщает tk.media.

Может купим Ягуар F-pace? 63к, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом, - писал нардеп своей супруге.

Переписка tk.media

После этого жена Кабанова начала скидывать супругу ссылки на данные модели автомобилей.

Это спортивная. А там престиж-комплектация. Пневмоподъемника нет только, все остальное есть, - ответил депутат.

Депутат выбирал авто tk.media

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Журналисты отметили, что Кабанов выбирал авто на протяжении двух пленарных недель. Кажется, он согласился взять кредит на авто, но досталось и помощнице Кабанова Анне Троицкой. Для покупки авто в рассрочку парламентарию нужна справка о доходах, но Верховная Рада не спешила ее выдавать.

Кабанов выбирал две недели tk.media

Позже депутат обматерил помощницу tk.media

После этого Кабанов пожаловался жене на помощницу, а также использовал ненормативную лексику.

К слову, Кабанов попал Раду под номером 87 в списке “Слуги народа“. До этого работал сценаристом “Квартала 95“ и в креативной группе Владимира Зеленского во время выборов.

Напомним, депутаты засветили интересную переписку. Владислав Бородин выбирал отдых на Кубе.

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