В Тернополе просят присвоить Бандере звание Героя Украины

Соответствующее обращение к президенту Зеленскому зарегистрировали в Тернопольском горсовете.

Степан Бандера в 1929 или 1930 году Википедия

Городские власти города Тернополя просят президента Владимира Зеленского присвоить Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом сообщил глава партии Свобода Олег Тягныбок.

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“По инициативе городского головы Тернополя, свободовца Сергея Надала, депутаты Тернопольского горсовета приняли решение об обращении к президенту Зеленскому с требованием повторно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины“ - написал Тягныбок.

З ініціативи міського голови Тернополя, свободівця Сергія Надала депутати Тернопільської міськради ухвалили звернення до президента Зеленського, голови ВРУ Разумкова та голови ОДА Сопеля з вимогою повторно присвоїти Степанові Бандері звання Героя України❗️ pic.twitter.com/4IS5gJGmIf — Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) 20 декабря 2019 г.

Ранее Комитет по свободе слова предлагал наказывать за пропаганду “русского мира“.

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