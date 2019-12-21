В Тернополе просят присвоить Бандере звание Героя Украины
Городские власти города Тернополя просят президента Владимира Зеленского присвоить Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом сообщил глава партии Свобода Олег Тягныбок.
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“По инициативе городского головы Тернополя, свободовца Сергея Надала, депутаты Тернопольского горсовета приняли решение об обращении к президенту Зеленскому с требованием повторно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины“ - написал Тягныбок.
З ініціативи міського голови Тернополя, свободівця Сергія Надала депутати Тернопільської міськради ухвалили звернення до президента Зеленського, голови ВРУ Разумкова та голови ОДА Сопеля з вимогою повторно присвоїти Степанові Бандері звання Героя України❗️ pic.twitter.com/4IS5gJGmIf— Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) 20 декабря 2019 г.
Ранее Комитет по свободе слова предлагал наказывать за пропаганду “русского мира“.
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