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В Тернополе просят присвоить Бандере звание Героя Украины

Комментариев: 0
Соответствующее обращение к президенту Зеленскому зарегистрировали в Тернопольском горсовете.
Степан Бандера в 1929 или 1930 году
Степан Бандера в 1929 или 1930 году
Википедия

Городские власти города Тернополя просят президента Владимира Зеленского присвоить Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом сообщил глава партии Свобода Олег Тягныбок.

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“По инициативе городского головы Тернополя, свободовца Сергея Надала, депутаты Тернопольского горсовета приняли решение об обращении к президенту Зеленскому с требованием повторно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины“ - написал Тягныбок.

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Теги: Степан Бандера, Герой Украины
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Комментариев (1)
Avenger_    21.12.2019, 10:43
Оценка:  0
Avenger_
Кто про что,а рогули про бендеру)
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