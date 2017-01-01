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Россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500

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Гражданину РФ запретили въезд в Украину на три года.
Гражданину России запретили въезд в Украину на три года
Гражданину России запретили въезд в Украину на три года
dpsu.gov.ua

19 декабря пограничники Харьковского отряда во время пограничного оформления поезда “Москва - Кривой Рог“ обнаружили гражданина РФ, который пытался въехать по фальшивому паспорту гражданина Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. 

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31-летний гражданин РФ признался, что купил поддельный паспорт в интернете, заплатив за него 500 долларов. Так он надеялся беспрепятственно въехать на территорию Украины. 

“За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину. Кроме того, в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов“, - сообщили в ГПСУ.

Напомним, на Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ.

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Теги: ГПСУ, фальшивый паспорт, Россия, гражданин РФ, пограничники
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