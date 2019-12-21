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Корпоратив “слуг”: депутат Литвиненко еле держался на ногах

Комментариев: 5
Появилось видео с участием депутата Литвиненко.
Депутата засняли пьяным
Депутата засняли пьяным
скриншот

Вчера, 20 декабря, депутаты от "Слуги народа" отмечали свой первый новогодний корпоратив. На нем присутствовал и президент Владимир Зеленский.

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Как и любой корпоратив, эта вечеринка не обошлась без курьезных моментов и пьяных депутатов.

Экс-нардер Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook видео, на котором нардеп от “Слуги народа” Сергей Литвиненко еле держится на ногах. 

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По его словам, видео было снято после новогоднего корпоратива партии "Слуга народа".

Нардеп вышел проветриться на свежем воздухе. Он действительно терял равновесие. Это засняла камера наблюдения.

Напомним, появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

 

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Теги: видео, Литвиненко, слуги народа, корпоратив
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Комментариев (6)
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dron29    21.12.2019, 12:11
Оценка:  0
dron29
Квасили в турбо режиме)))
ВосставшийИзБана    21.12.2019, 11:40
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Я представляю себе что мы увидим, если ара хам добьется продажи алкоголя в буфете вр.
Путин_xyйло    21.12.2019, 11:38
Оценка:  +6
Путин_xyйло
Это они на те самые 2 тысячи, что "сбросились" так ужрались? При цене на бухло от 1000! Наверно на закусь на хватило
alex-zol    21.12.2019, 11:27
Оценка:  -4
alex-zol
боже мой, какая крамола))))))))))
Woodbrother    21.12.2019, 11:57
Оценка:  +4
Woodbrother
А помните, сколько грязи из клоуна ЗЕ летело по поводу корпоративов предыдущей власти ?
Кайдаш    21.12.2019, 11:25
Оценка:  +5
Кайдаш
На то он и корпоратив, чтобы бухать
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