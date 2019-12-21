Корпоратив “слуг”: депутат Литвиненко еле держался на ногах

Появилось видео с участием депутата Литвиненко.

Вчера, 20 декабря, депутаты от "Слуги народа" отмечали свой первый новогодний корпоратив. На нем присутствовал и президент Владимир Зеленский.

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Как и любой корпоратив, эта вечеринка не обошлась без курьезных моментов и пьяных депутатов.

Экс-нардер Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook видео, на котором нардеп от “Слуги народа” Сергей Литвиненко еле держится на ногах.

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По его словам, видео было снято после новогоднего корпоратива партии "Слуга народа".

Нардеп вышел проветриться на свежем воздухе. Он действительно терял равновесие. Это засняла камера наблюдения.

Напомним, появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

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