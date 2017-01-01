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В Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за модной игрушки Слайм

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В Киеве 4-летняя девочка была госпитализирована после получения химического ожога от игрушки Слайм.
Детская игрушка Слайм
Детская игрушка Слайм
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В Киеве 4-летняя девочка получила химический и токсический ожог легких от одной из самых популярных детских игрушек - слайма. Девочка вдохнула кусочек слизи, и на две недели оказалась в реанимации. Об этом говорится в сюжете канала ТСН

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Как сообщается ребенок начал кашлять, а когда она ложилась, то кашель усиливался. Мама девочки отвезла ее на консультацию в “Охматдет,“ где женщине сообщили, что в бронхах у девочки нашли похожее на клей вещество.

В семье предполагают, что причина - слайм. Это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом. Кусочек слизи, скорее всего, Яся засунула в нос и после этого вдохнула, - говорит хирург детской больницы “Охматдет“ Ванда Милинецкая.

Под общим наркозом бронхи ребенка чистили трижды. Части химической слизи забирали с бронхов. Девочка две недели провела в реанимации. 

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Девочку вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться.

Справка. Игрушка Слайм - одна из самых популярных детских игрушек. Одним из ингредиентов слайма является тетраборат натрия, или борная кислота. Вещество можно свободно купить в аптеке. Стала известна с 76 года прошлого века.

Напомним, На Днепропетровщине родители зарабатывали на порносъемке своих детей

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Теги: Киев, Отравление, Слайм
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