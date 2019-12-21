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На долги медикам нашли почти 50 миллионов гривен

Комментариев: 1
На погашение задолженности по зарплатам врачам в регионы направили 46 миллионов гривен.
Протест медиков во Львове
Протест медиков во Львове
Марта Шикула / 5 канал

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Кабмин выделил 46 миллионов гривен в регионы для погашения задолженности по зарплате медикам, сообщает пресс-служба правительства.

Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов, - отметил премьер-министр Алексей Гончарук. 

Данное решение еще должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Ранее во Львове медики устроили протест из-за низких зарплат.

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Напомним, правительство хочет привязать зарплату учителей к количеству учеников. Со следующего года Кабмин вводит принцип "деньги ходят за школьником". Таким образом хотят избежать недостаточного финансирования школ с большим количеством учеников.

 

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Теги: зарплаты, медики, долги, врачи, Кабмин Украины
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Комментариев (1)
горчичник    21.12.2019, 11:38
Оценка:  +2
горчичник
может ещё кому-нибудь хватило ,если бы вчера не гудели!
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