На долги медикам нашли почти 50 миллионов гривен

На погашение задолженности по зарплатам врачам в регионы направили 46 миллионов гривен.

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Кабмин выделил 46 миллионов гривен в регионы для погашения задолженности по зарплате медикам, сообщает пресс-служба правительства.

Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов, - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Данное решение еще должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Ранее во Львове медики устроили протест из-за низких зарплат.

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Напомним, правительство хочет привязать зарплату учителей к количеству учеников. Со следующего года Кабмин вводит принцип "деньги ходят за школьником". Таким образом хотят избежать недостаточного финансирования школ с большим количеством учеников.

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