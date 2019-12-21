В ресторане на Львовщине 15 человек отравились пиццей и салатом

Отравление произошло в ресторане "РАТ" в Бориславе.

11 и 12 декабря во Львовской области была зафиксирована вспышка отравлений. 15 человек обратились за медицинской помощью после визита в ресторан “РАТ“ в городе Борислав. Об этом 20 декабря сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

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В местную больницу обратились пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе и другие признаки отравления. Как выяснилось, все они помещали ресторан “РАТ“, где заказывали пиццу и салат “Цезарь“.



По состоянию на 20 декабря, 14 пациентов госпитализировано, 1 человек проходит амбулаторное лечение. У большинства пострадавших обнаружена бактерия В матеріалі більшості пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis.



Напомним, в Николаеве девочка-подросток пыталась отравить себя таблетками.

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