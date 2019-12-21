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В ресторане на Львовщине 15 человек отравились пиццей и салатом

Комментариев: 2
Отравление произошло в ресторане "РАТ" в Бориславе.
За медицинской помощью из-за отравления обратились 15 человек
За медицинской помощью из-за отравления обратились 15 человек
depositphotos

11 и 12 декабря во Львовской области была зафиксирована вспышка отравлений. 15 человек обратились за медицинской помощью после визита в ресторан “РАТ“ в городе Борислав. Об этом 20 декабря сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА. 

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В местную больницу обратились пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе и другие признаки отравления. Как выяснилось, все они помещали ресторан “РАТ“, где заказывали пиццу и салат “Цезарь“.

По состоянию на 20 декабря, 14 пациентов госпитализировано, 1 человек проходит амбулаторное лечение. У большинства пострадавших обнаружена бактерия В матеріалі більшості пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis.

Напомним, в Николаеве девочка-подросток пыталась отравить себя таблетками.

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Теги: отравление, Львовщина, сальмонелла, Борислав, ресторан, пицца
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Комментариев (2)
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thebestdraw    21.12.2019, 11:58
Оценка:  +2
thebestdraw
что такое Борислав? откуда там ресторан? там скорее должно быть придорожное кафе у тети Жанны.
Антибес    21.12.2019, 11:39
Оценка:  -1
Антибес
Ну не надо тамошний биомусор кормить нормальными продуктами.Им баланду,свинную кашу,кости для собак нужно жрать,а пить сивуху,стекломой,болотную воду.Тогда у них всё норм.А от нормальных продуктов питания у них сразу отравления.
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