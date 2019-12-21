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В квартире стрелка с Лубянки нашли символику пропутинского движения НОД

Комментариев: 1
У лубянского стрелка при обыске в квартире нашли символику пропутинского движения НОД.
Символика Национально-освободительного движения
Символика Национально-освободительного движения
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В квартире 39-летнего гражданина РФ Евгения Манюрова, который открыл стрельбу в московской приемной ФСБ 18 декабря, во время обысков нашли флаг Национально-освободительного движения (НОД) и значок организации. Об этом пишут российские СМИ. 

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Русские националисты выступают за национальный курс, а также были неоднократно замечены в избиениях ЛГБТ-активистов, оппозиционеров и других противников пропутинского курса России.

Участники НОД принимают активное участие в политической жизни государства, а также не раз пытались баллотироваться в Госдуму Российской Федерации.

С марта 2019 года националисты собирают подписи за проведение всероссийского референдума по изменению Конституции РФ. Инициатива заключается в отмене приоритета международного права перед законами РФ, отмене на запрет государственной идеологии и расследование событий распада СССР. 

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Напомним, Турчинов назвал исконно русской землей только территорию Московской области

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Теги: Россия, Путин, Стрельба
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    21.12.2019, 11:48
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А какое отношение татарин имеет к "русскому" нацизму?
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