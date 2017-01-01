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Рябошапка намекнул, что силовики "крышевали" игорные залы

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В ГПУ отчитались о закрытии игорных залов в 5 областях.
В ночь на 20 декабря правоохранители закрыли игровые залы в 5 областях
В ночь на 20 декабря правоохранители закрыли игровые залы в 5 областях
Пресс-служба ГПУ

20 декабря в ГПУ прошло рабочее совещание в режиме видеоконференции с руководителями региональных прокуратур. Правоохранители обсуждали ситуацию с игорными залами, сообщает пресс-служба ГПУ. 

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Сообщается, что в ночь на 20 декабря были разоблачены и ликвидированы подпольные игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Во время совещания отдельно поднимался вопрос причастности правоохранителей к беспрепятственной деятельности таких заведений.

“Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать« игорному бизнесу », его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной“, - приводят в ГПУ слова Рябошапки.



Напомним, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений.

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Теги: ГПУ, Рябошапка, игорные залы
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