Рябошапка намекнул, что силовики "крышевали" игорные залы

В ГПУ отчитались о закрытии игорных залов в 5 областях.

В ночь на 20 декабря правоохранители закрыли игровые залы в 5 областях Пресс-служба ГПУ

20 декабря в ГПУ прошло рабочее совещание в режиме видеоконференции с руководителями региональных прокуратур. Правоохранители обсуждали ситуацию с игорными залами, сообщает пресс-служба ГПУ.

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Сообщается, что в ночь на 20 декабря были разоблачены и ликвидированы подпольные игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.



Во время совещания отдельно поднимался вопрос причастности правоохранителей к беспрепятственной деятельности таких заведений.



“Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать« игорному бизнесу », его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной“, - приводят в ГПУ слова Рябошапки.





Напомним, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений.

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