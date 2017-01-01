Украину ждет туман, который накроет почти всю территорию страны
ГСЧС предупреждает украинцев о тумане, который накроет почти всю территорию страны.
На территории Украины 21 декабря ожидается сильный туман в большинстве центральных и южных областей страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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“По прогнозам Укргидрометцентра, утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м“, - написали в пресс-службе.
Также в службе ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатье. В большинстве рек вода поднимется на 0,5-1,5 м. но негативных последствий не ожидается.
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