Украину ждет туман, который накроет почти всю территорию страны

ГСЧС предупреждает украинцев о тумане, который накроет почти всю территорию страны.

На территории Украины 21 декабря ожидается сильный туман в большинстве центральных и южных областей страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“По прогнозам Укргидрометцентра, утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м“, - написали в пресс-службе.

Также в службе ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатье. В большинстве рек вода поднимется на 0,5-1,5 м. но негативных последствий не ожидается.

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