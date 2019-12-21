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В Луцке 20-летний парень нападал на прохожих и полицейских с ножем

Комментариев: 1
Три человека получили ранения.
20-летний житель Луцка напал на полицейских с ножем
20-летний житель Луцка напал на полицейских с ножем
depositphotos

20 декабря вечером на проспекте Грушевского в Луцке пьяная компания напала на случайного прохожего. Рядом оказались сотрудники полиции, которые были не на рабочей смене. Они попытались остановить конфликт, но один из нападавших кунулся на полицейских с ножем.  

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Как сообщили в ГУНП в Волынской области, ранения получили три человека. Полицейского госпитализировали, двух других пострадавших,после оказания медицинской помощи, отпустили.

Поиция задержала дебошира. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Луцка. Открыто уголовное производство по статье 296, ч.4 (хулиганство). Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове обстреляли рейсовый автобус.

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Теги: Луцк, нападение, драка, полиция
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Комментариев (1)
Антибес    21.12.2019, 13:30
Оценка:  -2
Антибес
На той земле это вполне естественное явление.Одним словом"свидомир"!)))))
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