В Луцке 20-летний парень нападал на прохожих и полицейских с ножем

Три человека получили ранения.

20 декабря вечером на проспекте Грушевского в Луцке пьяная компания напала на случайного прохожего. Рядом оказались сотрудники полиции, которые были не на рабочей смене. Они попытались остановить конфликт, но один из нападавших кунулся на полицейских с ножем.

Читай также: Убийство тату-мастера в Тернополе: в суде показали жуткое видео

Как сообщили в ГУНП в Волынской области, ранения получили три человека. Полицейского госпитализировали, двух других пострадавших,после оказания медицинской помощи, отпустили.

Поиция задержала дебошира. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Луцка. Открыто уголовное производство по статье 296, ч.4 (хулиганство). Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове обстреляли рейсовый автобус.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.