Глава Днепропетровской ОГА 7 лет назад искал любовь в российском шоу

Александр Бондаренко искал невесту.

В 2012 году губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко принял участие в шоу "Давай поженимся" на российском Первом канале.

Читай также: В Днепропетровской области критическая ситуация с теплом и водоснабжением – СМИ

Об этом сообщает Відкритий.

На момент участия в шоу Бондаренко было 26 лет. Там его представили перфекционистом, проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом, по знаку зодиака Водолеем.

Читай также: Днепропетровская ОГА прекратила рассчитываться с подрядчиками – СМИ

Бондаренко рассказал свою историю несчастной любви. Он встречался с девушкой, но она внезапно заявила, что выходит замуж за другого.

В финале программы невеста по имени Анастасия выбрала именно его среди всех кандидатов. Однако молодые люди так и не поженились.

Напомним, Бондаренко может вскоре лишиться поста главы ДнепрОГА. лава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко может стать первым кандидатом на увольнение. Такое мнение высказал бывший советник главы ОГА Юрий Богданов, анализируя заявления и действия нового руководителя области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.