Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медика-добровольца не пропустили в зал ожидания на ж/д вокзале в Киеве

Комментариев: 4
На железнодорожном вокзале в Киеве в зал ожидания отказались пускать медика-добровольца.
Медик-доброволец Алина Михайлова
Медик-доброволец Алина Михайлова
facebook.com

В зале ожидания для военнослужащих на центральном киевском железнодорожном вокзале добровольцу Правого сектора отказали во входе по удостоверениям добровольца и медика подразделения. Об этом на своей странице в Facebook пишет медик-доброволец Алина Михайлова. 

Читай также: Сдают экзамены: Под Марьинку прибыли курсанты снайперской школы из РФ

Так, по словам Михайловой месяц назад для прохода в зал требовалось удостоверение и билет, а сейчас - связка УБД/военник/билет.

Как пишет военный медик, у нее произошел следующий диалог с вахтером:

— Еще месяц назад я проходила по этому удостоверению в зал.

— А теперь у нас новые правила.

После непродолжительной беседы женщина закрыла перед ней дверь на ключ.

Напомним, На Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Вокзал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    21.12.2019, 13:44
Оценка:  0
fkrfyfan
А в общем зале этой помощнице карателей сидеть западло?
Антибес    21.12.2019, 12:42
Оценка:  +6
Антибес
"Вытиранов"развелось как собак нерезаных,то есть недорезаных.И у каждой этой псины недобитой ксива,каждая и с"Расиий ваивала"и"Украину защещяла".Каждая хочет льготы,землю,пенсии...А работать ни одна эта псина не хочет!)))))
Курьер    21.12.2019, 12:41
Оценка:  +7
Курьер
Ну, не пустили и что? Это новость???
ЗаУкраїну    21.12.2019, 12:39
Оценка:  +7
ЗаУкраїну
АЙ да молодец, вахтер!Фашистам и собакам вход в зал военнослужащих- ВОСПРЕЩЕН!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь