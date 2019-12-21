Медика-добровольца не пропустили в зал ожидания на ж/д вокзале в Киеве
В зале ожидания для военнослужащих на центральном киевском железнодорожном вокзале добровольцу Правого сектора отказали во входе по удостоверениям добровольца и медика подразделения. Об этом на своей странице в Facebook пишет медик-доброволец Алина Михайлова.
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Так, по словам Михайловой месяц назад для прохода в зал требовалось удостоверение и билет, а сейчас - связка УБД/военник/билет.
Как пишет военный медик, у нее произошел следующий диалог с вахтером:
— Еще месяц назад я проходила по этому удостоверению в зал.
— А теперь у нас новые правила.
После непродолжительной беседы женщина закрыла перед ней дверь на ключ.
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