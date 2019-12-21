Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье двое мужчин с электрошокером грабили женщин

Комментариев: 2
Незаконный заработок на прохожих пресекли работники патрульной полиции.
В Запорожье двое мужчин с электрошокером грабили женщин
© facebook.com/zaporizhiapolice/
Фото 1/3
В Запорожье двое мужчин с электрошокером грабили женщин
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Одессе дети устроили массовую драку на матче по хоккею

В Запорожье за один день, 20 декабря, от действий грабителей с электрошокером пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

Первый вызов в полицию поступил около 6 утра в пятницу, 20 декабря. Женщина сообщила, что на улице Почтовой на нее напали двое неизвестных, которые угрожали ей шокером и требовали отдать мобильный телефон. Через 20 минут поступил еще один вызов — на сей раз нападение произошло по улице Днепровской.

Читай также: В Кропивницком спецназ обезвредил наркогруппировку

После обследования территории полицейские заметили двоих мужчин, приметы которых сходились с описанием, которое дали пострадавшие. Патрульные остановили мужчин и при досмотре обнаружили у них похищенные вещи и электрошокер.

На данный момент грабители задержаны, им инкриминируют часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в Кривом Роге пациент избил врача за правильный диагноз. Нападавшему грозит возвращение в тюрьму, потому что он был условно-досрочно освобожден.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Запорожье, полиция, патрульные, грабеж, грабитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
vsg-59    21.12.2019, 13:34
Оценка:  -1
vsg-59
Для журналистов Бигмира разбой - это незаконный заработок на прохожих.
Антибес    21.12.2019, 13:32
Оценка:  -3
Антибес
Наверняка"вытираны".Бол ьше некому.Какие 7 лет!По 7000 гривен каждому на пиво и отпустить с извинениями.Они же с"Расиий ваивали"!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь