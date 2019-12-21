В Запорожье двое мужчин с электрошокером грабили женщин

Незаконный заработок на прохожих пресекли работники патрульной полиции.

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В Запорожье за один день, 20 декабря, от действий грабителей с электрошокером пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

Первый вызов в полицию поступил около 6 утра в пятницу, 20 декабря. Женщина сообщила, что на улице Почтовой на нее напали двое неизвестных, которые угрожали ей шокером и требовали отдать мобильный телефон. Через 20 минут поступил еще один вызов — на сей раз нападение произошло по улице Днепровской.

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После обследования территории полицейские заметили двоих мужчин, приметы которых сходились с описанием, которое дали пострадавшие. Патрульные остановили мужчин и при досмотре обнаружили у них похищенные вещи и электрошокер.

На данный момент грабители задержаны, им инкриминируют часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в Кривом Роге пациент избил врача за правильный диагноз. Нападавшему грозит возвращение в тюрьму, потому что он был условно-досрочно освобожден.

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