Тост Зеленского, ведущая Осадчая и песни Кароль: детали корпоратива “слуг”

Известно, какими словами Зеленский напутствовал “слуг народа”.

На вчерашнем корпоративе “слуг народа”, который праздновали в в КВЦ "Парковый", произошло немало неожиданных вещей. Об этом сообщает УП.

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По предварительной информации, на вечеринку прибыл президент Владимир Зеленский. Он сказал праздничный тост.

По информации издания, который ссылается на одного из депутатов СН, Зеленский сказал неожиданные слова.

Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал, что это был год свиньи, а следующий год крысы, но давайте оставаться людьми, - сказал источник.

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На вечеринке, помимо “слуг народа” были Алексей Гончарук, Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Напомним, депутат Литвиненко еле держался на ногах после корпоратива. Появилось видео с участием депутата Литвиненко.

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