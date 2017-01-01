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Министр Оржель рассказал детали договора с Россией по газу

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Министр Оржель на брифинге раскрыл детали по газовым договоренностям с Россией.
Природный газ
Природный газ
EPA/UPG

Договоренности по газу между Украиной и Россией включает в себя транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Об этом на текущем брифинге в Офисе президента рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. 

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Как заявил министр Оржель, после достижения соглашений на политическом уровнем все контракты между “Нафтогазом“ и “Газпромом“должны быть подписаны.

Также министр добавил, что российская сторона обязуется выплатить почти 3 млрд долларов до конца 2019 года.

Что очень важно - транзит будет, - сказал Оржель.

Напомним, Nord Stream-2: в ФРГ раскритиковали США за санкции

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Теги: Газ, Транзит, Украина, Россия
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