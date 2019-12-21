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В Одессе рабочий украл у пенсионерки больше миллиона гривен

Комментариев: 1
Ремонтник украл больше миллиона сбережений у 69-летней одесситки.
У пенсионерки в Одессе украли больше миллиона гривен
У пенсионерки в Одессе украли больше миллиона гривен
depositphotos

В Одессе ремонтник обокрал 69-летнюю пенсионерку. Когда ее не было дома, он забрал из ее шкафа больше миллиона гривен, которые женщина смогла накопить за всю жизнь. Об этом сообщили в пресс-центре Одесской полиции. 

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Как только женщина заметила пропажу, она обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно задержали вора. Им оказался 26-летний ранее судимый одессит. У него изъяли часть наличности и вещи, которые он успел купить на похищенные деньги.

Мужчине огласили подозрение по статье 185, ч.5 (кража). Подозреваемого отправили под стражу. 

Напомним, в Одессе уничтожили наркотиков на 100 миллионов долларов.

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Теги: ограбление, Одесса, миллион гривен, персионерка
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.12.2019, 13:23
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Это же какую пенсию надо иметь, чтобы такую уйму денег скопить? Я тоже такую хочу.
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