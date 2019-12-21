В Одессе рабочий украл у пенсионерки больше миллиона гривен

Ремонтник украл больше миллиона сбережений у 69-летней одесситки.

В Одессе ремонтник обокрал 69-летнюю пенсионерку. Когда ее не было дома, он забрал из ее шкафа больше миллиона гривен, которые женщина смогла накопить за всю жизнь. Об этом сообщили в пресс-центре Одесской полиции.

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Как только женщина заметила пропажу, она обратилась в полицию.



Правоохранители оперативно задержали вора. Им оказался 26-летний ранее судимый одессит. У него изъяли часть наличности и вещи, которые он успел купить на похищенные деньги.



Мужчине огласили подозрение по статье 185, ч.5 (кража). Подозреваемого отправили под стражу.



Напомним, в Одессе уничтожили наркотиков на 100 миллионов долларов.

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