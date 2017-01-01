В школе под Киевом во время уроков чиновники устроили пьянку

Инцидент случился в Ирпене.

Во время уроков в школе находились посторонние facebook.com/profile.php?id=100004488098951

В школе №17 города Ирпень Киевской области чиновники устроили пьянку во время учебного процесса.

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Об инциденте сообщила местная жительница Людмила Першин на Facebook-странице.

По словам женщины, школа работает в две смены. Между тем, чиновники устроили мероприятие с алкоголем в 16 часов.

Первый заместитель мэра Александр Маркушин и депутат Петр Король устроили гуляния, в том числе с употреблением спиртных напитков. Школа работает в две смены, - написала женщина.

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Отмечается, что вечеринки устроили в школьной столовой, а по коридорам во время уроков разгуливали неизвестные люди.

Напомним, в магазине в Днепре обворовали рассматривавшего игрушки ребенка. Девочка смотрела на игрушки на прилавке, когда женщина вытащила у нее из кармана телефон, а затем, прикрыв его игрушкой, направилась к выходу.

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