В школе под Киевом во время уроков чиновники устроили пьянку
В школе №17 города Ирпень Киевской области чиновники устроили пьянку во время учебного процесса.
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Об инциденте сообщила местная жительница Людмила Першин на Facebook-странице.
По словам женщины, школа работает в две смены. Между тем, чиновники устроили мероприятие с алкоголем в 16 часов.
Первый заместитель мэра Александр Маркушин и депутат Петр Король устроили гуляния, в том числе с употреблением спиртных напитков. Школа работает в две смены, - написала женщина.
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Отмечается, что вечеринки устроили в школьной столовой, а по коридорам во время уроков разгуливали неизвестные люди.
Напомним, в магазине в Днепре обворовали рассматривавшего игрушки ребенка. Девочка смотрела на игрушки на прилавке, когда женщина вытащила у нее из кармана телефон, а затем, прикрыв его игрушкой, направилась к выходу.
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