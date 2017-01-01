СБУ показала доказательства, как террористы "ДНР" вербуют заключенных
Террористы на Донбассе с помощью шантажа вербуют заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Заключенные рассказали, что условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украины территорию является подписание документов о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами “народных республик“.
Террористы шантажируют, избивают, запугивают и угрожают семьям заключенных, чтоб добиться их согласия на такое сотрудничество. Несогласных насильно заставляют работать на передовой.
Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях . В тюрьмах оккупантов нет отопления, не оказывается медицинская помощь, не хватает продуктов.
Напомним, на Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие.
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