СБУ показала доказательства, как террористы "ДНР" вербуют заключенных

Оккупанты шантажируют заключенных на Донбассе.

Один из заключенных рассказал о вербовке террористами на Донбассе скриншот

Террористы на Донбассе с помощью шантажа вербуют заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Заключенные рассказали, что условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украины территорию является подписание документов о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами “народных республик“.



Террористы шантажируют, избивают, запугивают и угрожают семьям заключенных, чтоб добиться их согласия на такое сотрудничество. Несогласных насильно заставляют работать на передовой.



Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях . В тюрьмах оккупантов нет отопления, не оказывается медицинская помощь, не хватает продуктов.

Напомним, на Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие.

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