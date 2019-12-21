Посольство Украины в Швеции оказалось в центре скандала – СМИ
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Временная поверенная Украины в Швеции Елена Полунина оказалась в центре дипломатического скандала. Сотрудники посольства обвиняют ее в рукоприкладстве и нарушении их трудовых прав. Об этом на своей странице в Фейсбук написала независимый журналист Татьяна Высоцкая.
В притеснениях со стороны начальства призналась одна из сотрудниц посольства, которая пожаловалась на незаконное досрочное прекращение контракта с ней. По ее словам, это стало следствием длительной травли, включающей махинации с ее подписями и создание жилищных проблем.
Журналисты опубликовали скриншоты сообщений женщины, которые ранее были удалены со страницы МИД Украины в Facebook и Telegram.
Я — именно тот дипломат, которую вчера charge d'affaires ударила дверью и бросала кипой бумаг в лицо в посольстве Украины в Швеции. Вопреки уговорам не идти в ряды МИД, потому что это заскорузлая советская тоталитарная машина, я все-таки решила работать в пользу государства. Теперь понимаю, к сожалению, почему меня отговаривали, — описала случившееся с ней дипломат.
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По словам сотрудницы посольства, после акта насилия со стороны руководства она обратилась к медикам и в полицию Стокгольма, которые все зафиксировали документально.
Однако теперь женщину подводят под так называемую “плановую ротацию“, с приказом ее уже ознакомили, но она его не подписала.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 18 декабря.
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