“Нас обманули дважды”: Рупоры Кремля возмутились из-за договора о транзите
Журналисты, которые работают на кремлевские СМИ заявили, что Россия жестко проиграла, продлив договор о транзите газа с Украиной.
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Об этом говорится в Телеграм-канале “Пул N3“, который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Рупор Кремля заявил что России придется пять лет качать газ через Украину за деньги, а не бесплатно - по газопроводу “Северный поток-2“. По мнению Смирнова, это “полная ерунда“, которая разорительна для России.
Один год транзита через Украину, в грубом подсчете, стоит $3 млрд. То есть украинский транзит будет стоить нам $15 млрд. Ну пусть $12 млрд. А $12 млрд – не кот чихнул. Это немногим меньше, чем в год зарабатывает вся российская оборонка со всеми проданными С-400 и прочими чудесами технической мысли. Из бюджета страны уйдет куча денег. Кто компенсирует России эти убытки? Дональд Трамп? Ангела Меркель? - возмутился Смирнов.
К слову, у пропагандиста особые претензии к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Где вообще в этой истории вторая сторона - Ангела Меркель? Она ежедневно читала мантры про дешевый русский газ и недопустимость вмешательства из США. Где она? - сказала она.
По мнению автора, уступку России с транзитом через Украину можно было бы объяснить отказом США от давления на “Северный поток-2“, но и этого не произошло.
То есть нас, по сути, обманули дважды, - добавил он.
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Он также намекнул, что пятилетний контракт с Украиной на транзит означает, что “принципиально решать эту проблему“ в конце 2024 года придется уже не Путину.
Напомним, Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа. Представители двух стран подписали документ, который определяет условия транзита газа и содержит положения об урегулировании претензий.
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КСТАТИ В РОССИИ ЕСТЬ СВОЙ ТРУБОУКЛАДЧИК , КОТОРЫЙ ЛЕГКО ЗАКОНЧИТ УКЛАДКУ ОСТАВШИХСЯ 50-60 КИЛОМЕТРОВ.....)))