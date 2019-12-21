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“Нас обманули дважды”: Рупоры Кремля возмутились из-за договора о транзите

Комментариев: 7
Журналисты РФ считают, что их страну обманули.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Журналисты, которые работают на кремлевские СМИ заявили, что Россия жестко проиграла, продлив договор о транзите газа с Украиной.

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Об этом говорится в Телеграм-канале “Пул N3“, который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Рупор Кремля заявил что России придется пять лет качать газ через Украину за деньги, а не бесплатно - по газопроводу “Северный поток-2“. По мнению Смирнова, это “полная ерунда“, которая разорительна для России.

Один год транзита через Украину, в грубом подсчете, стоит $3 млрд. То есть украинский транзит будет стоить нам $15 млрд. Ну пусть $12 млрд. А $12 млрд – не кот чихнул. Это немногим меньше, чем в год зарабатывает вся российская оборонка со всеми проданными С-400 и прочими чудесами технической мысли. Из бюджета страны уйдет куча денег. Кто компенсирует России эти убытки? Дональд Трамп? Ангела Меркель? - возмутился Смирнов.

К слову, у пропагандиста особые претензии к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Где вообще в этой истории вторая сторона - Ангела Меркель? Она ежедневно читала мантры про дешевый русский газ и недопустимость вмешательства из США. Где она? - сказала она.

По мнению автора, уступку России с транзитом через Украину можно было бы объяснить отказом США от давления на “Северный поток-2“, но и этого не произошло.

То есть нас, по сути, обманули дважды, - добавил он.

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Он также намекнул, что пятилетний контракт с Украиной на транзит означает, что “принципиально решать эту проблему“ в конце 2024 года придется уже не Путину.

Напомним, Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа. Представители двух стран подписали документ, который определяет условия транзита газа и содержит положения об урегулировании претензий.

 

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Теги: газ, РФ, Украина, транзит газа
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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    21.12.2019, 14:58
Оценка:  -3
VSHIVANKA
СМЕШИТ РАДОСТЬ ХОХЛЯДЕЙ ПО ПОВОДУ ТОГО , ЧТО ОНИ ВСЕРЬЕЗ ДУМАЮТ О ТОМ , ЧТО ОБМАНУЛИ ПУТИНА И МИЛЛЕРА....)))
КСТАТИ В РОССИИ ЕСТЬ СВОЙ ТРУБОУКЛАДЧИК , КОТОРЫЙ ЛЕГКО ЗАКОНЧИТ УКЛАДКУ ОСТАВШИХСЯ 50-60 КИЛОМЕТРОВ.....)))
Via_dolorosa    21.12.2019, 14:36
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Единств кого в этом деле жалко так это наивных немцев; сколько раз они уже обожглись имея дела с расией и всё на те же грабли. Вместо того что б искать чем этот мацкальский газ заменить, они с ними трубопровд. начали строить. Они что не понимают что рф страна изгой и её в люб. момент могут нагнуть.
Via_dolorosa    21.12.2019, 14:33
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Ватники вам с этого газа всё_равно ни чего не перепадает- вас имеют олигархи которые продавая народное добро (в данном случ. дармовые полезн. ископ) ложат деньги себе на карман, а вам сказки про страшных амеров, бандервц и побольше пропаганды про танки наши быстры и нато не пройдёт.
silver906    21.12.2019, 14:16
Оценка:  0
silver906
Русишвайн засуетились...Да и нацисты немецкие сейчас чешут репу, позарились на дешевый рвань-ивань, а тут госдеп санкциями серьезными грозит...беда..Дольчланд остануться без дешевого нарассейского газа и пьяный рвань-ивань с трубой пустых обещаний
МаксимУм    21.12.2019, 14:12
Оценка:  +2
МаксимУм
А шо там у мышебратьев?
Колишній-східняк    21.12.2019, 14:11
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Норд-2 еще вилами по балтийской воде писан. Так что 5 лет прокачки через украинскую систему - очень даже неплохой вариант. А может случиться так, что из-за американский санкций Норд-2 вообще будет пустая трата денег. Так будете еще радоваться, что вчера не лохонулись.
Vasya_iz_Ivanovo    21.12.2019, 14:37
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Ну во первых Норд-2 вилами не писан, в России есть свои трубоукладчики, во вторых не озвучен минимальный обязательный объем, возможно после запуска Нор-2 3 превратятся в 1. Ну в общем посмотрим.
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