Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пограничники накрыли 660 кг контрабандной красной икры из России

Комментариев: 2
Контрабандисты пытались провести через границу почти 700 кг красной икры из России.
Пограничники задержали троих контрабандистов на границе с РФ
Пограничники задержали троих контрабандистов на границе с РФ
dpsu.gov.ua

В ночь на 21 декабря пограничники задержали троих мужчин без документов у населенного пункта Борисовка на Харьковщине, возле границы с Россией. Об этом сообщили в ГПСУ. 

Рядом с местом задержания были найдены 30 контейнеров красной икры сомнительного качества.

Читай также: На Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ

Общий вес найденной икры составила 660 кг. Никаких документов о качестве продукта у контрабандистов не было.

Все трое задержанных оказались гражданами Украины. На них оформили админпротоколы.

Напомним, Россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: контрабанда, красная икра, пограничники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    21.12.2019, 14:40
Оценка:  0
fkrfyfan
И тут же утилизировали её сожрав с голодухи
Антибес    21.12.2019, 14:33
Оценка:  0
Антибес
В России красная икра гораздо лучше по качеству чем наша.Как и львиная доля рыбы и рыбных консервов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь