Пограничники накрыли 660 кг контрабандной красной икры из России

Контрабандисты пытались провести через границу почти 700 кг красной икры из России.

Пограничники задержали троих контрабандистов на границе с РФ dpsu.gov.ua

В ночь на 21 декабря пограничники задержали троих мужчин без документов у населенного пункта Борисовка на Харьковщине, возле границы с Россией. Об этом сообщили в ГПСУ.

Рядом с местом задержания были найдены 30 контейнеров красной икры сомнительного качества.

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Общий вес найденной икры составила 660 кг. Никаких документов о качестве продукта у контрабандистов не было.



Все трое задержанных оказались гражданами Украины. На них оформили админпротоколы.

Напомним, Россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500.

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