Пограничники накрыли 660 кг контрабандной красной икры из России
Контрабандисты пытались провести через границу почти 700 кг красной икры из России.
В ночь на 21 декабря пограничники задержали троих мужчин без документов у населенного пункта Борисовка на Харьковщине, возле границы с Россией. Об этом сообщили в ГПСУ.
Рядом с местом задержания были найдены 30 контейнеров красной икры сомнительного качества.
Читай также: На Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ
Общий вес найденной икры составила 660 кг. Никаких документов о качестве продукта у контрабандистов не было.
Все трое задержанных оказались гражданами Украины. На них оформили админпротоколы.
Напомним, Россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.