Кабмин опубликовал протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией

Кабинет Министров Украины опубликовал протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией.

Кабмин министров Украины в субботу, 21 декабря, обнародовал протокол встречи по газу между представителями ЕС, Украины и России, а также “Нафтогаза“ и “Газпрома“. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина Украины.

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Недавно стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Также Россия согласилась выплатить Украине 3 млдр. долларов в обмен отзыв исков украинской стороной.

Напомним, Киев и Берлин имеют разногласия по Nord Stream 2

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