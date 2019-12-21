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Кабмин опубликовал протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией

Комментариев: 1
Кабинет Министров Украины опубликовал протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией.
Кабмин опубликовал протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией
© EPA/UPG
Фото 1/5
  • Газ
  • Протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией
  • Протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией
  • Протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией
  • Протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией
Кабмин опубликовал протоколы газовых договоренностей между Украиной и Россией
Газ
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Кабмин министров Украины в субботу, 21 декабря, обнародовал протокол встречи по газу между представителями ЕС, Украины и России, а также “Нафтогаза“ и “Газпрома“. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина Украины. 

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Недавно стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Также Россия согласилась выплатить Украине 3 млдр. долларов в обмен отзыв исков украинской стороной.

Напомним, Киев и Берлин имеют разногласия по Nord Stream 2  

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Теги: Транзит газа, Газ, Украина, Россия
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.12.2019, 14:17
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Тут важно еще чтобы протоколы не оказались меморандумами.
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