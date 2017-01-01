Жан Беленюк рассказал о депутатской зарплате и “доплатах” в конвертах

Депутат и спортсмен рассказал о зарплате в Раде.

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Народный депутат от Слуги народа и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем первом большом интервью рассказал журналу НВ о том, сколько он зарабатывает в парламенте.

Беленюк честно сознался, что прогуливал заседания парламента из-за тренировок, поэтому его зарплата не является самой высокой в Раде.

Ну вот за сентябрь, например, получил 25 тысячи гривен. Знаю, что многое зависит от дней присутствия, мне через тренировки пришлось пропускать, но я знаю коллег по фракции, которые и по 45 тысяч гривен получили, - сказал Беленюк.

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Он рассказал, что сегодня его депутатская зарплата - это единственный источник дохода. Закон запрещает заниматься тренерской деятельностью или рекламными контрактами.

Между тем, реплика журналиста о том, что для молодого спортсмена 25 тысяч в месяц - это очень мало, депутата немного возмутила.

Послушайте! Я все-таки спортсмен, достигший определенных результатов, у меня есть базовые сбережения, - сказал Беленюк.

Кроме того, Жан Беленюк отметил, что работы у депутата много, но пока повысшения зарплаты парламентарии недостойны.

Ну, я вижу, что объем работы большой, но это не самая маленькая зарплата. Вот станет лучше страна жить, тогда можно и депутатам поднять зарплату, - сказал он.

Также депутат отметил, что не знает о 5 тысячах долларов, которые якобы получают “слуги народа” в конвертах.

Я таких денег не получаю. Да и не в сумме дело, если человека можно подкупить, хоть 5, хоть 10 тысяч ему доплаты, он все равно возьмет, - считает он.

Ну хоть взятку вам уже предлагали? - спросила Беленюка журналистка.

Нет, - широко улыбнулся в ответ Беленюк, - и не в том я комитете, чтобы мне взятку предлагать.

Напомним, зарплата Найема в Укроборонпроме составила около трети миллиона в месяц. Заработная плата Мустафы Найема в Укроборонпроме составляет не менее трети миллиона за месяц.

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