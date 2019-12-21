В спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями

В спортивном клубе Петра Порошенко "5 элемент" сотрудники ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями.

После проведенных обысков в спортклубе “5 элемент“, принадлежащему экс-президенту Украины Петру Порошенко, в нем обнаружили систему тотальной слежки и видеофиксации за посетителями клуба. Об этом сообщает Государственное Бюро расследований у себя в Facebook.

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Так, в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие конфиденциальную информацию о посетителях, подслушивавшие и снимавшие видео прямо в раздевалках.

По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе “5 элемент“ было обнаружено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, находились в раздевалках спортклуба, - говориться в сообщении.

Скриншот facebook.com

Следователи центрального аппарата ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии.

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