Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями

Комментариев: 2
В спортивном клубе Петра Порошенко "5 элемент" сотрудники ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями.
В спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями
© facebook.com
Фото 1/5
  • Экс-президент Петр Порошенко
  • Изъятая система слежки за посетителями
  • Изъятая система слежки за посетителями
  • Изъятая система слежки за посетителями
  • Скриншот
В спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями
Экс-президент Петр Порошенко
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

После проведенных обысков в спортклубе “5 элемент“, принадлежащему экс-президенту Украины Петру Порошенко, в нем обнаружили систему тотальной слежки и видеофиксации за посетителями клуба. Об этом сообщает Государственное Бюро расследований у себя в Facebook

Читай также: В спортклуб Петра Порошенко ворвались люди в масках с обыском

Так, в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие конфиденциальную информацию о посетителях, подслушивавшие и снимавшие видео прямо в раздевалках.

По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе “5 элемент“ было обнаружено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, находились в раздевалках спортклуба, - говориться в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Следователи центрального аппарата ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии.

Напомним, В офис партии Порошенко пришли с обысками

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, Обыски, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    21.12.2019, 15:08
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НА ФОТО ГРУСТНЫЙ ДРОЧЕР ПЕТЯ , КОТОРОГО ПОЙМАЛИ ЗА НЕПРИСТОЙНЫМ ЗАНЯТИЕМ....))))
fkrfyfan    21.12.2019, 14:59
Оценка:  +1
fkrfyfan
А потом продавали на порносайты. Так он не просто алкаш Педя-хряк, а ещё и Весельчак У?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь