Экс-журналистку 1+1 подозревали в убийстве Шеремета

Сама журналистка рассказала детали.

Бывшую журналистку 1+1 Татьяну Боковню и ее оператора рассматривали, как возможных подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

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Об этом сама девушка написала на своей странице в Facebook.

Журналистка сообщила, что через некоторое время после убийства Павла Шеремета ей позвонила коллега Анна Бабинец. Она рассказала, что Боковню с ее тогдашним напарником-оператором Павлом Суходольским подозревают в причастности к организации этого убийства.

В день самого убийства мы с Павлом Суходольским вместе с Кварталом 95, летели в Юрмалу. О самой трагедии узнали в аэропорту. Это шокировало, пугало. Но никакого отношения к нам точно не имело, - рассказала девушка.

Вроде, бред? Не берусь судить действия правоохранителей. Но с нынешними подозреваемыми мы с Павлом точно общего не имеем: ни роста, ни телосложения, ни одежды, - добавила она.

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Напомним, в деле Шеремета изменили прокуроров. В ГПУ решили изменить состав прокурорской группы в деле Шеремета.

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