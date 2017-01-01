Президент Зеленский утвердил генерала Коваля на место Кривоноса в СНБО

Президент Зеленский подписал закон о назначении генерал – полковника Коваля на место Кривоноса в СНБО.

Владимир Зеленский подписал указ №922/2019 о назначении генерал-полковника Михаила Коваля председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины вместо уволенного ранее Сергея Кривоноса. Об этом говорится на официальном сайте Президента.

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Генерал-полковник Коваль с января 2015 года находится на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. С конца марта по начало июля 2014 года он был и.о. главы Минобороны, а с начала августа по середину декабря 2014-го - и.о. секретаря СНБО.

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