Украинцы массово покидают ЕС: На западной границе очереди

Накануне зимних праздников украинцы массово возвращаются домой из стран Евросоюза.

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На западной границе Украины со стороны Евросоюза образовались большие пробки. Пользователи публикуют фото длинных автомобильных очередей в Facebook. Причина ажиотажа – люди массово возвращаются на праздники в Украину, пишет Mukachevo.net.

Так, большие очереди наблюдаются на въезд в Украину на КПП “Ужгород — Вишне Немецкое“ и “Тиса“.

По словам представителей Чопского и Мукачевского пограничных отрядов, пока ситуация на пунктах пропуска в пределах Закарпатья спокойная, значительных скоплений автомобилей нет.

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Однако, в пограничных отрядах добавили, что очереди на пунктах пропуска следует ожидать уже за неделю до Нового года. Так, уже на следующей неделе, накануне католического Рождества, люди массово начнут возвращаться из стран Европы в Закарпатье, что приведет к возможным очередям.

Наибольший ажиотаж пограничники ожидают пунктах пропуска “Тиса“, “Ужгород“, “Лужники“ и “Вилок“.

Напомним, россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500. Гражданину РФ запретили въезд в Украину на три года.

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