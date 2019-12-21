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Украинцы массово покидают ЕС: На западной границе очереди

Комментариев: 6
Накануне зимних праздников украинцы массово возвращаются домой из стран Евросоюза.
Украинцы массово покидают ЕС: На западной границе очереди
© fakty.ua
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Украинцы массово покидают ЕС: На западной границе очереди
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На западной границе Украины со стороны Евросоюза образовались большие пробки. Пользователи публикуют фото длинных автомобильных очередей в Facebook. Причина ажиотажа – люди массово возвращаются на праздники в Украину, пишет Mukachevo.net.

Так, большие очереди наблюдаются на въезд в Украину на КПП “Ужгород — Вишне Немецкое“ и “Тиса“.

По словам представителей Чопского и Мукачевского пограничных отрядов, пока ситуация на пунктах пропуска в пределах Закарпатья спокойная, значительных скоплений автомобилей нет.

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Однако, в пограничных отрядах добавили, что очереди на пунктах пропуска следует ожидать уже за неделю до Нового года. Так, уже на следующей неделе, накануне католического Рождества, люди массово начнут возвращаться из стран Европы в Закарпатье, что приведет к возможным очередям.

Наибольший ажиотаж пограничники ожидают пунктах пропуска “Тиса“, “Ужгород“, “Лужники“ и “Вилок“.

Напомним, россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500. Гражданину РФ запретили въезд в Украину на три года.

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Теги: пограничники, пункт пропуска, зимние праздники, очереди
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Комментариев (6)
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Кайдаш    21.12.2019, 16:31
Оценка:  +2
Кайдаш
Мокшали в Европу раз в десятилетие ездят. На танках.
ВыВсеВрете+    21.12.2019, 16:35
Оценка:  -2
ВыВсеВрете+
Мандавонь, все фантазируешь, меньше ешь суп из шишек.
Ira0956    21.12.2019, 15:38
Оценка:  -5
Ira0956
А кто же на праздники будет мыть унитазы???
xapi3mat    21.12.2019, 15:59
Оценка:  +2
xapi3mat
ты! кто ж еще тебе помоет! если у тебя в зажопинске есть унитаз
Kostos    21.12.2019, 16:01
Оценка:  0
Kostos
Оно в Maндaвoшинo
Kostos    21.12.2019, 16:00
Оценка:  0
Kostos
Ахахахаха Ты, мокша! Кто ж ещё!
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