В 2019 году украинцы женились в 6 раз чаще, чем разводились

Появилась свежая статистика к концу года.

2019 год практически закончился, а это значит, что время подытожить все, что случилось в течении уходящего года.

Читай также: Племянница Софии Ротару поделилась подробностями о женихе и свадьбе

В этом году в Украине зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Twitter.

А вы знаете, что в 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились? - сказано в сообщении.

Читай также: "Было круто!": Оля Полякова рассказала о своей свадьбе

Сообщается, что в 2019 году женились 227 тысяч пар. Пи этом развелись всего 37 тысяч человек.

Напомним, дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото. О свадьбе 22-летней Марии в своем Instagram сообщил украинский певец Дзидзьо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.