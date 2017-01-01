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В 2019 году украинцы женились в 6 раз чаще, чем разводились

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Появилась свежая статистика к концу года.
Статистика
Статистика
twitter.com/minjust_gov_ua

2019 год практически закончился, а это значит, что время подытожить все, что случилось в течении уходящего года.

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В этом году в Украине зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Twitter.

А вы знаете, что в 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились? - сказано в сообщении.

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Сообщается, что в 2019 году женились 227 тысяч пар. Пи этом развелись всего 37 тысяч человек.

Напомним, дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото. О свадьбе 22-летней Марии в своем Instagram сообщил украинский певец Дзидзьо.

 

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Теги: свадьба, статистка, развод
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