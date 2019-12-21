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Жуткое происшествие под Киевом: два человека попали под тепловоз

Комментариев: 2
ЧП произошло на вокзале в Ирпене.
На вокзале в Ирпене два человека попали под тепловоз
На вокзале в Ирпене два человека попали под тепловоз
Скриншот

20 декабря в 17:04 в городе Ирпень в Киевской области два человека попали под локомотив. Молодой человек и женщина переходили через железнодорожные пути и не увидели подъезжающий тепловоз. Об этом сообщает “Киев Оперативный“. 

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Пострадавшие отвлеклись на поезд и не видели локомотив, который приближался с другой стороны.

Сообщается, что обоих раненых доставили в больницу для госпитализации.

Жуткое происшествие под Киевом: два человека угодили под...
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Напомним, на Донбассе пенсионер попал сразу под две машины.

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Теги: авария, Ирпень, ЧП, тепловоз, вокзал, локомотив
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    21.12.2019, 16:23
Оценка:  -1
zadneprohodchik
нет ума считай калека
Кайдаш    21.12.2019, 16:07
Оценка:  0
Кайдаш
"Ваня и Маня по рельсам гуляли,
Ваня и Маня на рельсы упали...
Быстро промчался экспресс из Сибири -
Было их двое, а стало четыре" ((((
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