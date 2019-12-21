Жуткое происшествие под Киевом: два человека попали под тепловоз

ЧП произошло на вокзале в Ирпене.

На вокзале в Ирпене два человека попали под тепловоз Скриншот

20 декабря в 17:04 в городе Ирпень в Киевской области два человека попали под локомотив. Молодой человек и женщина переходили через железнодорожные пути и не увидели подъезжающий тепловоз. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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Пострадавшие отвлеклись на поезд и не видели локомотив, который приближался с другой стороны.



Сообщается, что обоих раненых доставили в больницу для госпитализации.

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