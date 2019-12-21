Террористы обстреляли жилые дома в Луганской области
Пророссийские боевики обстреляли жилые дома в селе Золотое-4.
Утром 21 декабря оккупанты обстреляли село Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщает полиция Луганской области.
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Огонь из миномета калибром 82 мм боевики открыли со стороны Золотое-5 (территория временно подконтрольная так называемой “ЛНР“).
В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц на улице Свободная.
Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.
Напомним, на Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие.
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