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Террористы обстреляли жилые дома в Луганской области

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Пророссийские боевики обстреляли жилые дома в селе Золотое-4.
Террористы обстреляли Золотое-4
Террористы обстреляли Золотое-4
lg.npu.gov.ua

Утром 21 декабря оккупанты обстреляли село Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщает полиция Луганской области. 

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Огонь из миномета калибром 82 мм боевики открыли со стороны Золотое-5 (территория временно подконтрольная так называемой “ЛНР“).

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц на улице Свободная.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.


Напомним, на Донбассе сепаратисты использовали лазерное оружие.

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Теги: обстрел, "ЛНР", террористы, Луганская область, Золотое-4
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