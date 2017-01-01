ФРГ раскритиковала США из-за новых санкций против строительства "Северного потока-2"

В Германии раскритиковала США из-за новых санкций против строительства газопровода "Северного потока-2".

В Германии считают санкции США, введенные в связи со строительством российского газопровода “Северного потока-2“ является ударом по немецким и европейским предприятиям. Об этом написала представитель немецкого правительства Ульрика Деммер у себя в Twitter.

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“Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела“, - написала она.

Скриншот twitter.com

Также Деммер уточнила что, учитывая переговоры между Украиной и Россией о транспортировке газа, “такие американские меры, прежде всего, призваны защищать Украину, особенно непонятные“.

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