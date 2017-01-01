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ФРГ раскритиковала США из-за новых санкций против строительства "Северного потока-2"

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В Германии раскритиковала США из-за новых санкций против строительства газопровода "Северного потока-2".
Акции протеста против строительства "Северного потока - 2"
Акции протеста против строительства "Северного потока - 2"
EPA/UPG

В Германии считают санкции США, введенные в связи со строительством российского газопровода “Северного потока-2“ является ударом по немецким и европейским предприятиям. Об этом написала представитель немецкого правительства Ульрика Деммер у себя в Twitter

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“Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела“, - написала она.

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Также Деммер уточнила что, учитывая переговоры между Украиной и Россией о транспортировке газа, “такие американские меры, прежде всего, призваны защищать Украину, особенно непонятные“.

Напомним, “Нас обманули дважды”: Рупоры Кремля возмутились из-за договора о транзите

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Теги: Германия, США, "Серверный поток - 2"
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