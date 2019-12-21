Зеленский стал лидером Яндекс-запросов россиян

Появилась свежая статистика Яндекс-запросов россиян.

Граждане РФ в 2019 году чаще всего искали информацию о президенте Украины Владимире Зеленском в поисковике Яндекс.

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Об этом сообщает российский телеканал Дождь.

Аналитики “Яндекса” разделили поисковые запросы на несколько категорий. Сообщается, что запросы оценивались по 100-бальной шкале. Балл зависел от частоты запроса.

В категории “Люди” россияне чаще других интересовались личностью Зеленского. Вслед за ним шли японский геймдизайнер Хидео Кодзима, эко-активистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш и другие.

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Среди прочего, был выделены категории “События”, “Спорт”, “Фильмы”.

Лидерами категории “События” стали выборы в Украине (61 балл), пожар в Нотрдаме (54 балла), а также митинги в Москве (51 балл).

В категории “Спорт” россияне интересовались боем Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье, а также поединком Александра Емельяненко с Федором Кокляевым и Райяном Бейдером.

Победителями категории “Фильмы” стали “Игры престолов”, “Чернобыль” “Жуки”.

Напомним, в 2019 году украинцы женились в 6 раз чаще, чем разводились. Появилась свежая статистика к концу года.

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