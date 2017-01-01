Во Львове в многоэтажке прогремел взрыв газа

Во Львове в многоэтажном доме прогремел взрыв газа.

Сегодня, 21 декабря, во Львове прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов, как оказалось, что взорвалась газовоздушная смесь. Об этом передает сайт zaxid.net, в ГСЧС Львовской области информацию подтверждают.

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По данным представителя ГСЧК Виталия Туровцева, во время взрыва в квартире находился рабочий, который занимался ремонтными работами. Рабочий получил термические ожоги 2 и 3 степени лица, шеи и конечностей.

Произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания не возникло, однако силой взрыва в квартире выбило окна и входную дверь, - добавил Туровцев.

Заместитель городского председателя Львова Сергей Бабак заявил, что возможной причиной взрыва стало несоблюдение правил безопасности при монтаже газового оборудования со стороны рабочего.

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