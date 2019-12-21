“Ждем Украину”: житель Донбасса рассказал, как там ждут освобождения

Местный житель пообщался с журналисткой.

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Местный житель оккупированного Россией Донбасса рассказал, что по ту сторону линии разграничения с нетерпением ждут освобождения.

Об этом он рассказал в эфире программы “Вечер с Яниной Соколовой”.

Ждем Украину, ждем полностью. Пусть не рассказывают там, что здесь все процветает. Мы ждем еще, я вам честно скажу, с 2014 года. У моей бабушки стоит бутылка шампанского, которая с 2014 года ждет наших ребят, чтобы их встретить со словами “Слава Украине!”, - сказал житель Донбасса.

Он также развенчал миф россиян о том, что в Украине идет гражданская война. По его словам, это военная агрессия РФ против Украины.

Россиянам здесь нечего делать. Нет здесь “гражданской“ войны. Есть российско-украинская война, - сказал он.

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Напомним, в Раду подан законопроект о запрете сепаратных переговоров с агрессором. Попытки вести переговоры с государством-агрессором, не имея на то полномочий, предлагается наказывать тюрьмой на срок до 15 лет.

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