В Николаеве бездомным кошкам дали официальный статус

Уличные коты признаны частью городской экосистемы, что влечет за собой определенные последствия.

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Депутаты Николаевского городского совета с третьей попытки признали бездомных кошек частью городской экосистемы. Голосование состоялось во время сессии горсовета в пятницу, 20 декабря, пишут “Факты“.

Депутатская комиссия высказалась по этому вопросу еще в марте нынешнего года. А сейчас с требованием включить вопрос в повестку дня сессии к мэру обратилась депутат и зоозащитница Лариса Веселовская.

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С первых двух попыток решение не было принято, и только после того как мэр Александр Сенкевич обратился к нескольким депутатом с просьбой поддержать, котов все-таки признали частью экосистемы.

В горсовете пояснили, что решение дает зеленый свет отлову и стерилизации уличных котов взамен эвтаназии. А еще в подвалах домов будет предусмотрено “окно“, через которое животные смогут в холодное время года проникать в помещение, чтобы греться. Миллионных трат проект не предусматривает.

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Для справки. Городской совет Одессы признал котов частью экосистемы еще в 2017 году, а Днепровский городской совет — в 2018 году. Соответствующее решение было принято и Киевсоветом – летом 2017 года.

Напомним, соцсети взорвала история толстого кота, которого не пускали в самолет. Нелепая история, случившаяся на рейсе Москва-Владивосток, взорвала Интернет и обсуждается по всему миру.

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