Из ГПУ уволили прокуроров, которые вели дело харьковского мэра Кернеса

Подозреваемый в избиении евромайдановцев скандальный градоначальник может избежать наказания.

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По результатам аттестации из органов прокуратуры уволены Александр Ганилов и Игорь Емец, которые поддерживали обвинение по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Татьяну Зелькину.

Уволены оба прокурора. Емец был уволен чуть раньше, а теперь - Ганилов, который был старшим группы прокуроров и подписывал обвинительный акт, - сказала Зелькина.

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Она пояснила, что теперь прокуратура должна выделить новых прокуроров, которые будут поддерживать обвинение, и спрогнозировала, что дело может быть “завалено“.

На стадии апелляции, я думаю, это, скорее всего, не повлияет. Если только новые прокуроры не скажут, что отзывают апелляцию. Но, мне кажется, это маловероятно. Ганилов изложил позицию, и суд будет рассматривать, исходя из тех материалов, которые есть. Но если будет принято решение направить дело на новое рассмотрение, оно может быть завалено. Дело сложное. В нем не так просто разобраться. И, кроме того, кто бы ни пришел на замену - он не подписывал обвинительный акт и не будет отвечать за результат, - пояснила адвокат.

Напомним, Кернес возмутился тем, что на представление нового губернатора не позвали чиновников. “Снимите корону властителя” – обратился он к новому губернатору.

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