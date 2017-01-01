РФ выдвинула секретное требование к Украине по стоимости транзита газа

Российская сторона выдвинула секретное требование по стоимости транзита газа через территорию Украины.

Российская компания “Газпром“ выдвинула к “Нафтогаз Украины“ требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью российским СМИ.

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Как заявил вице-премьер РФ, украинский регулятор НКРЭКУ до конца года установит ставку транзита в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют европейскому законодательству.

Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема “Нафтогаза“. Мы “Нафтогазу“ сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну, прежде всего, “Нафтогаза Украины, - прокомментировал Козак.

Напомним, ФРГ раскритиковала США из-за новых санкций против строительства “Северного потока-2“

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