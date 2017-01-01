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На вокзале на Луганщине обнаружили арсенал боеприпасов

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Полицейские обнаружили оружие на железнодорожном вокзале в городе Рубежное.
На вокзале в Рубежном нашли тайник с боеприпасами
На вокзале в Рубежном нашли тайник с боеприпасами
Пресс-служба Луганской полиции

21 декабря во время патрулирования ЖД вокзала в городе Рубежное, у подъездных путей правоохранители обнаружили спрятанный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской полиции. 

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Сотрудники полиции изъяли 2 гранатомета РПГ-22, корпуса гранат РГД-5 и РДГ-55 МБ, 18 осветительных шашек, дымовую шашку и 5 корпусов сигнальных мин СМ-УЗ.

Ведется следствие, полиция разыскивает людей, спрятавших боеприпасы.

Напомним, террористы обстреляли жилые дома в Луганской области.

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Теги: боеприпасы, Луганская область, Рубежное, арсенал, вокзал
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