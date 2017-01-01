На вокзале на Луганщине обнаружили арсенал боеприпасов
Полицейские обнаружили оружие на железнодорожном вокзале в городе Рубежное.
21 декабря во время патрулирования ЖД вокзала в городе Рубежное, у подъездных путей правоохранители обнаружили спрятанный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской полиции.
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Сотрудники полиции изъяли 2 гранатомета РПГ-22, корпуса гранат РГД-5 и РДГ-55 МБ, 18 осветительных шашек, дымовую шашку и 5 корпусов сигнальных мин СМ-УЗ.
Ведется следствие, полиция разыскивает людей, спрятавших боеприпасы.
Напомним, террористы обстреляли жилые дома в Луганской области.
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