Кто видит за рубежом "исконные территории", плохо заканчивает – МИД

Глава МИД уверен, что Украине придется преподать кое-кому урок истории.

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Украина обязательно восстановит государственный суверенитет над всей своей территорией, а те, кто пытается пересмотреть историю, должны помнить, что это всегда плохо заканчивается для самих ревизионеров. Так прокомментировал недавние заявления российского лидера Владимира Путина министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то “исконные территории“, - всегда постигает плохой финал, - заявил глава украинской дипломатии.

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Пристайко подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, чьи границы и территориальная целостность были признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть, - заявил Пристайко.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что при создании СССР Украине были переданы “исконно русские территории“, в том числе Причерноморье.

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