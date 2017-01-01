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“Слуга народа” Тищенко рассказал, как решают споры во фракции

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Депутат рассказал, что все споры решаются на уровне комитетов.
Николай Тищенко
Николай Тищенко
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Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко рассказал, каким образом решаются спорные вопросы в новой Раде.

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Об этом сообщает Сегодня.

По словам Тищенко, все спорные вопросы обговариваются на уровне комитетов. В сессионный зал выносятся готовые решения.

Позиция нашей фракции, позиция руководства парламента заключается в том, что все дискуссии, спорные вопросы в этой Верховной Раде решаются на уровне комитетов, - сказал Тищенко.

Кроме того, Тищенко отметил, что "каждая из фракций имеет возможность высказать свое мнение, и решить вопросы в рабочем порядке”.

В зал выносятся уже готовые решения, - добавить он.

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Напомним, Геращенко раскритиковала нардепа Тищенко. Народный депутат Николай Тищенко от партии "Слуга народа" блокировал трибуну и вел себя по-хамски.

 

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Теги: Тищенко, Рада, конфликты
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