“Слуга народа” Тищенко рассказал, как решают споры во фракции

Депутат рассказал, что все споры решаются на уровне комитетов.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко рассказал, каким образом решаются спорные вопросы в новой Раде.

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Об этом сообщает Сегодня.

По словам Тищенко, все спорные вопросы обговариваются на уровне комитетов. В сессионный зал выносятся готовые решения.

Позиция нашей фракции, позиция руководства парламента заключается в том, что все дискуссии, спорные вопросы в этой Верховной Раде решаются на уровне комитетов, - сказал Тищенко.

Кроме того, Тищенко отметил, что "каждая из фракций имеет возможность высказать свое мнение, и решить вопросы в рабочем порядке”.

В зал выносятся уже готовые решения, - добавить он.

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Напомним, Геращенко раскритиковала нардепа Тищенко. Народный депутат Николай Тищенко от партии "Слуга народа" блокировал трибуну и вел себя по-хамски.

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