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Спас 5 детей, рискуя жизнью: В Днепре наградили смелого подростка

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Юноша отнял у группы детей гранату, которая тут же взорвалась у него в руках.
Спас 5 детей, рискуя жизнью: В Днепре наградили смелого подростка
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Спас 5 детей, рискуя жизнью: В Днепре наградили смелого подростка
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В Днепропетровской области 16-летний юноша, рискуя собой, спас жизнь пяти малышам. За смелость и самоотверженность, которая стоила ему здоровья, ученик Криворожского лицея Александр Гаркуша вчера был отмечен медалью и памятным подарком, сообщает пресс-служба облсовета.

Летом текущего года юноша предотвратил трагедию, едва не расставшись с собственной жизнью. Он заметил, как на детской площадке в селе Пашена Балка, группа малышей подожгла неизвестно где найденную гранату.

Подросток, стремясь избежать наихудшего, отобрал у детей опасную “игрушку“ и хотел отбросить ее подальше, но боеприпас взорвался у него в руках. Юноше оторвало пальцы правой руки.

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Александр более двух недель провел в реанимации, перенес три клинические смерти и три операции. Около трех месяцев пациент оставался под наблюдением врачей в больнице.

Волонтеры общественной организации “Инвалиды и воины АТО“ наградили смелого подростка медалью “За верность национальной идее“. А в Днепропетровском облсовете юноше вручили именную награду за спасение жизни.

Сейчас Александр учится на втором курсе Криворожского лицея с военной подготовкой. В дальнейшем он собирается, как и отец, стать военным разведчиком.

Напомним, в начале декабря в Харькове наградили курсанта-летчика. С огромным риском для своей жизни курсант спас поселок от падения на него учебного самолета.

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Теги: награда, подросток, граната, дети, Днепропетровская область
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