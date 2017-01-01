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На акцию за интеграцию с Россией в Минске никто не пришел

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В Минске состоялась акция за интеграцию с Россией, на которую никто не пришел .
Акция за поддержку интеграции Беларуси с Россией
Акция за поддержку интеграции Беларуси с Россией
svaboda.org

В Минске на акцию за поддержку интеграции  Беларуси с Россией, которая планировалась  20 декабря в центре столицы Беларуси, никто не пришел, только журналисты. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода

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Так, 11 декабря в Администрацию президента было направлено обращение от имени руководителей “левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет “Единство“. Инициаторы акции просили разрешения провести на Октябрьской площади акцию в поддержку интеграции.

Один из заявителей является организатором акций “Бессмертный полк“ в Минске Валерий Драко. По телефону он сообщил журналистам издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

Мы не успели подать заявление в исполком. Денег на штрафы у нас нет , - заявил Драко.

Напомним, Лукашенко: Беларусь не войдет в состав “братской России“

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Теги: Беларусь, Акции
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