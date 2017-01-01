Женщина-почтальон оказалась в больнице, а нападавший – под стражей.

Под Винницей мужчина ударил битой почтальона и отнял сумку с пенсиями

Под Винницей мужчина ударил битой почтальона и отнял сумку с пенсиями

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В Винницкой области злоумышленник ударил женщину-почтальона битой по голове, после чего забрал сумку с пенсиями. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Сообщается, что около 16:10 в полицию поступило сообщение, что на улице Гагарина в селе Росоша неизвестный совершил разбойное нападение на почтальона.

53-летняя пострадавшая с травмой головы была госпитализирована в больницу. У женщины, которая разносила селянам пенсии, нападающий отобрал сумку с деньгами в сумме более 70 тысяч гривен, - говорится в сообщении.

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Указано, что начальник Теплицкой полиции Виктор Пирус, работники полиции сразу начали подворный обход жителей села.

Общаясь с 34-летним местным жителем, полицейские заметили, что он нервничает, а на его одежде следы крови. Такое поведение мужчины стало основанием для проведения поверхностного осмотра, во время которого у него под курткой была обнаружена деревянная бита и сумка с деньгами, - сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что в содеянном мужчина признался, но объяснить, почему он решился на преступление, не смог. Ранее задержанный в поле зрения местной полиции не попадал.

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Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой), за что предусмотрено до 7 лет заключения. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина подстрелил двух человек. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на проспекте Курбаса.

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