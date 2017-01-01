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На Святого Николая под Полтавой расцвели подснежники

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Жительница Полтавщины поделилась снимками очередной природной аномалии.
На Святого Николая под Полтавой расцвели подснежники
На Святого Николая под Полтавой расцвели подснежники
Аліна Деряга / Фейсбук

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Из-за необычно теплой погоды, посреди декабря в Украине зацвели подснежники, которые обычно появляются весной. Снимком декабрьских подснежников на своей странице в Фейсбук поделилась жительница райцентра Новые Санжары Полтавской области Алина Деряга.

Вот такой подснежник зацвел у меня! 19 декабря 2019, подарок от Святого Николая, - подписала фотографию Алина.

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По ее словам, в нынешнем году это уже второе цветение лесных подснежников возле ее дома. Первый раз они раскрылись 20 февраля, что тоже было необычно рано. А теперь — необычно поздно. Или наоборот еще раньше – смотря как считать.

Напомним, под Новый год в Одессе расцвела сирень. Погода стоит совсем не зимняя.

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Теги: погода, аномалия, подснежники, Полтавская область
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