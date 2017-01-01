Танкистке "ДНР" украинский суд дал условный срок – за сотрудничество

Отмечается, что женщина снабдила украинскую разведку ценными сведениями о деятельности оккупантов.

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Бывшей сообщнице боевиков “ДНР“ Светлане Дрюк, ранее перешедшей на сторону Украины, суд Павлограда вынес приговор. Бывшая террористка с кличкой “Ветерок“ и героине российского пропагандистского фильма “Ополченочка“ получила достаточно мягкое наказание, пишут “Факты“.

Приговор был оглашен 16 декабря 2019 года в городском суде Павлограда. Светлана Дрюк была признана виновной в создании террористической организации (ч.1 ст. 258−3 УК Украины). Также в ходе судебного разбирательства была доказана ее вина в подборе и обучении боевиков “ДНР“. В то же время суд учел, что обвиняемая помогла украинских органам правопорядка разоблачить более 20 кадровых российских военных на оккупированной территории Донецкой области, а также предоставила ценную информацию о поставках на Донбасс боевой техники из России.

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Прокуроры и обвиняемая заключили соглашение, по условиям которого Светлана Дрюк по прозвищу “Ветерок“ признала вину, а суд назначил ей пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Приговор пока не вступил в силу, поскольку еще не истек срок для подачи возможной апелляции.

Для справки. Весной 2019 года Светлану Дрюк и ее детей вывезли с оккупированной территории Донбасса. Бывшая танкистка “ДНР“ изъявила готовность дать показания в Гааге о российской агрессии против Украины. Также “Ветерок“ сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе.

Сюжет о Светлане Дрюк на канале 1+1 от 3 марта 2019 года:

Напомним, луганчанин пытался взорвать ж/д магистраль, снабжающую ВСУ на фронте. За неудавшуюся попытку диверсии житель Луганской области получил 10 лет тюрьмы.

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