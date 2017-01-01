Смертельный пожар в Одессе: Пострадавшим выплатили часть компенсаций

Семьи погибших получат по 50 000 гривен материальной помощи, пострадавшие от 10 до 30 тысяч.

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Одесский городской совет перевел 2,1 млн грн в адрес семей погибших и пострадавшим во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как сообщает пресс-служба горсовета, единовременные выплаты получили пять семей погибших и 31 пострадавший.

В горсовете Одессы отмечают, что семьям и пострадавшим также выплатят дополнительную материальную помощь от предприятий города как “благотворительную помощь“.

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В частности, семьи погибших получат по 50 000 гривен, пострадавшие лица, которые еще находятся в больницах - по 30 тыс. грн, остальные пострадавшие - по 10 тыс. гривен.

Как сообщают в горсовете, общие выплаты составят 4 млн 950 тыс. грн. Из них за счет бюджета – 3,6 млн грн, средства из целевого фонда Одесского городского совета - 1,2 миллиона гривен.

Напомним, Комиссия Кабмина озвучила причину смертельного пожара в Одессе. В результате масштабного пожара в одесском колледже экономики погибли 16 человек.

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